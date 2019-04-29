تعاون بين دي إتش أل إكسبرس ومصمم الأزياء اللبناني ميخائيل شمعون في أسبوع الموضة العربي

كشفت دي إتش أل إكسبرس، شريك الخدمات اللوجستية الرسمي لأسبوع الموضة العربي عن اتفاق تعاون فريد يجمعها مع مصمم الأزياء اللبناني الشهير ميخائيل شمعون، ويعكس الدور الذي تلعبه الشركة في تعزيز التواصل بين الناس عبر الموضة.

وكشف ميخائيل شمعون والذي عمل فيما سبق في مشروع "رانواي" خلال الحدث عن تشكيلة أزياء مصنوعة من مواد التغليف المستخدمة من قبل دي إتش أل. وكان شمعون قد بدأ دراسة الأزياء بشكل أكاديمي في عمر الخامسة عشر، ويفخر في الوقت الراهن بكشف النقاب عن إبداعاته غير التقليدية من الأزياء خلال الحدث.

وتحمل تشكيلة الأزياء الجديدة اسم "تشكيلة الكبسولة"، والتي ستسهم في إلهام الجماهير وحثهم على التفكير في الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في تبسيط الأزياء وجعلها متاحة للجميع.

وقال جيف والش، مدير دي إتش أل إكسبرس في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يمثل أسبوع الموضة العربي منصة رائعة لاستعراض إبداعات رواد الأزياء المعروفين والناشئين في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع هؤلاء الرواد عبر المبادرة الفريدة من نوعها والتي أطلقناها بالتعاون مع مصمم الأزياء ميخائيل شمعون. وقد لفتت إبداعات شمعون أنظار المهتمين في ميدان تصميم الأزياء غير التقليدية، ومن ثم نسعى إلى إلقاء المزيد من الضوء على الدور الذي تلعبه دي إتش أل لتعزيز التواصل بين الناس عبر الموضة".

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من جانبه، قال ميخائيل شمعون: "أشعر بالحماس لإطلاق ثلاث تشكيلات من الكبسولة بالتعاون مع دي إتش أل إكسبرس، وهما تشكيلة أزياء تمثل العالم، وأخرى تجريبية معاصرة. ويأمل كل مصمم للأزياء في الخروج بإبداعات من شأنها دعم التواصل بين الناس، ومن حسن الطالع أن أحظى بهذه الفرصة المذهلة للقيام بذلك من خلال التعاون الرائع مع دي إتش أل المعروفة بخبراتها العميقة وقدراتها المتكاملة في تحقيق التواصل بين الناس".

وعزز النمو الكبير الذي حققته التجارة الإلكترونية في تعزيز حضور العديد من مصممي ورواد الأزياء الشباب في المنطقة. وتلعب دي إتش أل في هذا الصدد دوراً مهماً في خدمة صناعة الأزياء بفضل حزمة خدماتها المتكاملة والسريعة بغض النظر عن طول المسافات التي تفصل بين الوجهات. ولمواكبة النمو المتسارع الذي تحققه التجارة الإلكترونية، قامت دي إتش أل بطرح مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات المطلوبة لدعم التجارة الإلكترونية والعملاء على حد سواء.

وتحظى دي إتش أل إكسبرس بحضور راسخ في الأسواق، وتلعب دوراً حيوياً في التمكين للفعاليات المرتبطة بالصناعات الرئيسية حول العالم بما فيها أسابيع الموضة التي يتم فيها استعراض وطرح إبداعات المصممين أمام المشترين والمستهلكين من أرجاء العالم. وتوفر دي إتش أل خدمات مخصصة لمساعدة شركات الأزياء على تيسير منظومات خدماتها اللوجستية الدولية، والتوسع بأعمالها في الأسواق الجديدة.