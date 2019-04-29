دائرة التخطيط العمراني والبلديات تطلق برنامج السفراء الشباب للمنتدى الحضري العالمي العاشر 2020...







أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات هذا الأسبوع على هامش مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب "برنامج السفراء الشباب" الهادف إلى إشراك الشباب في الحوار الإقليمي حول مستقبل التنمية الحضرية؛ وتحقيقا لهذه الغاية سيتم اختيار 20 سفيرا يُكلفون بمُهمة التعريف بالمنتدى الحضري العالمي العاشر2020 الذي سيعقد بالعاصمة أبوظبي في فبراير العام المقبل.

وسيلعب المنتدى دورًا رئيسيًا في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة، التي تحدد كيفية تخطيط المدن وإدارتها لتعزيز التنمية المستدامة على أفضل وجه، وتضع حكومة أبوظبي الأجندة الحضرية الجديدة ضمن أولوياتها الرئيسية لتوافقها الوثيق مع رؤيتها الاستراتيجية في تحويل إمارة أبوظبي إلى إمارة مستدامة تتحقق فيها المحاور الأربعة للتنمية (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية).

وطبقاً لهذا البرنامج ستقوم الدائرة بتوزيع السفراء الذين سيقع عليهم الاختيار استنادا إلى المحاور الأربعة المُحددة لأطار عمل الدائرة، وستوكل للسفراء مهام نشر الوعي بالمبادرات المتعلقة بهذه المحاور بين الجهات الرئيسية المشاركة في المنتدى الحضري العالمي العاشر، من خلال الاستفادة من خبراتهم ومصادرهم في مساعدة الدائرة على تنظيم المنتدى.

وفي تعليقه على هذا لبرنامج قال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: "لقد أطلقنا هذا البرنامج بهدف تعزيز العمل الجماعي وإشراك الشباب في المنتدى الحضري العالمي العاشر 2020، ولأننا نؤمن بأن شباب اليوم هم مستقبل أبوظبي، لقد حظيت أبوظبي باعترافات عالمية بأنها نموذج يحتذى به في التنمية الحضرية، فقد بدأنا في عملية تحديد التحديات التي تواجه بناء المدن الحضرية المستدامة والتنمية بمفهومها العام منذ عام 2007، كما قدمت الدائرة منذ ذلك الوقت الكثير من الخطط والبرامج والحلول المستدامة المبتكرة لهذه التحديات، وبدوره سيعمل برنامج السفراء الشباب على تحفيز المجتمع للمشاركة في تنفيذ خطط الدائرة المتمثلة بالمحاور الأربعة التي وضعتها الدائرة أطراً لعملها، كما سيساهم هذا البرنامج في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وأهداف المنتدى الحضري العالمي العاشر 2020".

وأقامت دائرة التخطيط العمراني والبلديات حفلاً خاصاً على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قدم فيه سعادة د. عبدالله غريب، مستشار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، جائزة المنتدى الحضري العالمي العاشر2020، للدكتورة الأميرة ريم بني هاشم، أول سفيرة في برنامج السفراء الشباب للمنتدى الحضري العالمي العاشر2020 (WUF10)، وهي مهندسة معمارية إماراتية ومؤلفة كتاب "Planning Abu Dhabi: An Urban History".

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وأشاد سعادته بالشابة الإماراتية لتفانيها وشغفها بوظيفتها ومدينتها قائلا: "إن الحيوية والحماس اللذين يتمتع بهما شبابنا في الإمارات يشعران المرء بالسعادة والفخر والاعتزاز، الدكتورة الأميرة ريم هي مصدر إلهام للجيل الجديد، وتكمن أهمية كتابها في تسليطه الضوء على النهج الشامل الذي نتبعه في تطوير مدينة أبوظبي ورسم بعض أولوياتنا الرئيسية مثل حماية وتعزيز ثقافتنا العربية وتطورها مع احتضان الحياة المعاصرة واحترام الثقافات المتنوعة لسكان مدينتنا، إن هذا البرنامج هو مبادرة توضح وتدعم رؤية قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى خلق مجتمع قوي ومتماسك - مجتمع يسمح للناس بالمشاركة في جميع الفرص المتاحة ".

ومن الجدير ذكره، أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات ستدعو شركاءها في المنتدى الحضري العالمي العاشر الاستراتيجيين إلى تقديم لوائح مرشحيهم لتولي منصب السفير في هذا البرنامج، بما فيهم مكتب وزير الشباب ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومدينة مصدر وسوق أبوظبي العالمي وإدارة التنمية المجتمعية و وزارة التنمية الاقتصادية وغيرهم من الشركاء، لتحقيق أوسع مشاركة مجتمعية في المنتدى الحضري العالمي العاشر 2020، الذي تتضمن أهدافه إلهام الأجيال الجديدة وزيادة مشاركتها من خلال تحديد الدوافع الرئيسية القادرة على تحفيزهم على التفاعل مع النطاق الكامل لمشاريع التنمية الحضرية في أبوظبي.