إطلاق تطبيق جديد بهدف تلبية الإقبال الشديد على طلب الطعام في الإمارات العربية المتحدة

، ("ايتوس واير"): أعلنت "كريف"، الشركة الناشئة المتخصصة في توصيل الطعام وخدمات تناول الطعام في المطاعم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اليوم عن إطلاق تطبيق الهاتف الخاص بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُوفر هذا التطبيق طريقة شاملة تُتيح للناس القدرة على إشباع شهيتهم الشديدة لتناول الطعام.

ويستطيع مستخدمو التطبيق طلب الطعام من خلال تمرير الإصبع على الشاشة باتجاه اليمين أو اليسار لتصفح مختلف أصناف الأطعمة المعروضة (والتي تكون محددة سلفاً من خلال متطلباتهم وتفضيلاتهم المعينة)، كما يستطيعون حجز طاولة في مطعم في أيّ مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو طلب الطعام مُسبقاً ومن ثم الذهاب لاستلامه، أو حتى البحث عن الاتجاهات للاستدلال على موقع مطعم محدد.

تُعتبر شركة "كريف" التي انطلقت أعمالها من جزيرة الماريه، جزءاً من برنامج دعم شركات التكنولوجيا الناشئة الخاص بسوق أبوظبي العالمي والذي يزوّد الشركات الواعدة بمنظومة شاملة لدعم نموّها.

وفي هذا السياق، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يفخر سوق أبوظبي العالمي بجهوده الرامية لتوفير فرص دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة الوطنية، كشركة ’كريف‘. وبصفته مركزاً مالياً عالمياً، يحرص سوق أبوظبي العالمي على تعزيز بيئة مزدهرة وداعمة تُمكّن مجتمع الشركات الناشئة وتحفز النمو الاقتصادي المستدام لدولتنا. إنّنا ملتزمون بدعم مسيرة تطوير المشاريع الوطنية من خلال المبادرات الشبيهة بمبادرتي ’رخصة شركات التكنولوجيا الناشئة‘ و’برنامج الخدمات المهنية‘. نتمنى لشركة ’كريف‘ كلّ النجاح ونتطلع قُدماً لنكون جزءاً من رحلتها نحو هذا النجاح".

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من جانبه، قال عبدالله راشد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كريف": "إنّنا ممتنون للغاية لسوق أبوظبي العالمي للدعم الذي ساعدنا على تحويل فكرتنا إلى واقع، ولتزويدنا بالمنظومة والبنية الأساسية اللازمة لضمان امتلاكنا كلّ مقومات النجاح. يقدم سوق أبوظبي العالمي مميزات عدة، ويُتيح للشركات الناشئة التركيز على أعمالها مع تلقيها في ذات الوقت لدعم كبير".

وأردف الهاجري: "ارتقت شركة ’كريف‘ بمفهوم تطبيقات الهاتف الخاصة بتوصيل طلبات الطعام إلى مستوى جديد وعزّزت العروض الحالية القائمة في السوق، إذ يُتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الاطلاع على قوائم الطعام من المطاعم بحسب القرب منهم وبما يتوافق مع متطلبات حميتهم الغذائية، سواءً أكانت حمية نباتية خالصة أو خالية من اللاكتوز، ومن ثم تُعرض عليهم الوجبات بمختلف أنواعها والتي بإمكانهم تمرير أصابعهم على الشاشة يميناً وشمالاً لكي يقوموا بطلبها. يتسم التطبيق بسلاسته وسهولته وتفاعليته، وأنا على ثقة بأنّ المستخدمين سيجدون فيه الكثير من المزايا المفيدة".

يُمكن تحميل تطبيق "كريف" من متاجر "أبل" و"جوجل" الإلكترونية تحت اسم: Crave UAE.