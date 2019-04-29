مهرجان دبي للمفروشات يكشف عن ثاني "مفاجآت يوم الجمعة"

أعلن مهرجان دبي للمفروشات عن ثاني مفاجآت يوم الجمعة التي سيقدمها متجر هوم بوكس للمفروشات والتجهيزات المنزلية في ابن بطوطة مول، حيث يمكن للمتسوّقين الاستفادة من أسعار مخفّضة بنسبة تصل حتى 90 بالمئة على عدد من المنتجات المختارة.

ينطلق هذا العرض في الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 26 أبريل ويستمر حتى نفاد الكمية، ويقدّم الفرصة للمتسوّقين، سواء كانوا من عشّاق الديكورات المنزلية، أو ممن يسعون لتجديد أثاثهم أو الانتقال إلى منزل جديد، للحصول على أفضل الأثاث المنزلي والاكسسوارات والتجهيزات بأفضل الأسعار.

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تحتفي الدورة الافتتاحية من مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأفضل ما تقدمه الإمارة من مفروشات وتجهيزات منزلية، وتستمر الفعاليات والعروض حتى يوم الأربعاء 1 مايو، مما يمنح عشاق الأثاث والديكور والتصميم الداخلي فرصة مثالية للتسوق. كما يُبرز هذا المهرجان الجديد مكانة دبي كمركز مهم لتجارة المفروشات والأثاث والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، ويقدّم برنامجاً حافلاً يعمّ المدينة، شاملاً مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي لا تفوَّت، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة وفرص الفوز بجوائز كبرى، مثل تجديد أثاث المنزل أو الفوز بشقة، وذلك طوال مدة المهرجان.