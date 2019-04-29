الامارات | تعرف إلى مواعيد خدمات طرق دبي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد خدمات طرق دبي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم امارة دبي باقة من خدمات المواصلات العامة والمواقف العامة للمركبات المدفوعة، فضلا عن مجموعة من خدمات السائقين والمركبات التي تتوفر في عدد من المراكز المنتشرة في انحاء الامارة . وفيما يلي تفاصيل بمواعيد تلك الخدمات خلال شهر رمضان صادر عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
للإطلاع على مواعيد خدمات طرق دبي ، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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