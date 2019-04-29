سيف بن زايد يكرم المنتسبات لدورة الإطفاء التأسيسية النسائية الأولى وفريق عمل "حصنتك"

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة المنتسبات إلى دورة الإطفاء التأسيسية النسائية الأولى إلى جانب فريق عمل "حصنتك" بوزارة الداخلية.

فقد استقبل سموه الدفعة الأولى من الإطفائيات الإماراتيات اللواتي اتخذن مبادرة ريادية بالالتحاق بهذا القطاع الحيوي ليسطرن انجازاً جديداً لمسيرة المرأة الإماراتية يضاف إلى ما حققته من إنجازات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مؤكدات بذلك قدرتهن على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الإطفائيات الإماراتيات تخرجن من دورة تأسيسية والتحقن بالعمل بعد أن تلقين تدريبات على نوعيات وحجم مخاطر متطورة قد تتعرض لها فرق الإطفاء والإنقاذ أثناء مكافحة الحرائق وتدريبهن على الأساليب الواجب اتباعها لمواجهتها وتدريباً مكثفاً عن كيفية مواجهة الحرائق الناجمة عن تسرب الغاز وانفجار الأنابيب، وحرائق السيارات والمنازل المكونة من طابقين، وحرائق الأماكن المغلقة، وقد أثبتن مهارة وقدرة على أداء جميع المهام مما ينعكس بصورة إيجابية على أساليب العمل الميداني بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة ويضمن جاهزية وكفاءة رجال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات.

اقرأ أيضاً... سيف بن زايد يطلق رسمياً خدمة "مركز الشرطة في هاتفك"

كما كرم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فريق عمل الوزارة في منظومة "حصنتك" المشروع الريادي الوطني الذي يعزز مسيرة الإنجازات بسواعد كوادر وطنية من خلال تعاون مثمر بين القطاعين الخاص والعام، ويشكل خطوة متقدمة في تعزيز السلامة والحماية والوقاية من الحرائق، من خلال نظام الإنذار المبكر المرتبط بالمنازل السكنية والبنايات التجارية في جميع أنحاء الدولة بغرف عمليات الدفاع المدني بصورة مبتكرة معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة.

حضر التكريم اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة والعميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة وعدد من ضباط الوزارة.