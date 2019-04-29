سيف بن زايد يطلق رسمياً خدمة "مركز الشرطة في هاتفك"

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسمياً اليوم الإثنين، خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" في خطوة تعزز مسيرة التحول الرقمي للوزارة وأتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصتها للخدمات الذكية.

واستمع سموه من فريق عمل المبادرة إلى شرح عن مستجدات الخدمة منذ اطلاقها تجريباً على تطبيق الوزارة الذكي "moiuae" ومدى فعاليتها ومساهمتها في تعزيز مسيرة العمل الشرطي لكونها خدمة آليه ذكية سهلة وسلسلة تسهم في تخفيض الوقت على المتعاملين.

حضر الاطلاق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي المشرف العام على الخدمة والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية رئيس أمانة مركز الشرطة في هاتفك وعدد من الضباط.

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و أكد معالي ضاحي خلفان أن الخدمة المستحدثة عززت من جهود وزارة الداخلية في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبسرعة وبدقة ضمن رؤية دولة الإمارات "2021 "، مشيراً إلى الاقبال الواسع على الخدمة وازدياد عدد المستفيدين فيها بشكل واضح.

ونوه إلى أن الخدمة مرت بدراسات وخطوات ومراحل تقنية تعزز مزايا خدمات الوزارة الذكية وتأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة وتحقيق جودة حياة عالية للخدمات في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى.

ودعا معاليه الجمهور إلى استخدام الخدمة وتقديم البلاغات من خلالها أينما كانوا وفي أية وقت من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الوقت على الجميع واختصار المسافات والسرعة في الإنجاز.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حصلت على لقب "بطل المشاريع" ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS" وذلك عن خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" وهي في مرحلتها التجريبية وضمن الفئة "سي 7 " - C7 - الخاصة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد منافسة قوية مع مشروعات عديدة من مختلف دول العالم.