الامارات | افتتاح جامع الشارقة في الجمعة الأولى من شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جامع الشارقة في الجمعة الأولى من شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف برنامج الخط المباشر الذي يبث على تلفزيون الشارقة عن أنه سيتم افتتاح جامع الشارقة في صلاة العشاء من الجمعة الأولى من جمع شهر ‎رمضان، الذي يعد من أهم مساجد الشارقة، حيث أشرف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تصميم الجامع، وجميع أعماله التفصيلية من تصاميم داخلية ونقوش وزخارف وخطوط إسلامية.

ويعدّ الجامع أحد أكبر جوامع الإمارة، ويتسع لـ 5000 مصلي في الحرم الداخلي، بينهم 610 مصلية، فيما تتسع ساحات المسجد لأكثر من 25 ألف مصلي، ويطل على أهم شارعين في الشارقة: شارع الإمارات، وطريق مليحة عند مدخل الامارة للقادمين والمتوجهين من وإلى إمارات: دبي ورأس الخيمة وأم القيوين، واستلهمت تصاميم الجامع من فنون العمارة الإسلامية بشكل عام، والطراز العثماني على وجه الخصوص.

وأشرف على تنفيذ الأعمال الداخلية والديكور مجموعة من كبار المهندسين المعماريين في العالم الإسلامي، بينما قام بتنفيذ النقوش والزخرفة والأعمال الخشبية والجبسية والرخام، مجموعة منتقاة من أمهر الحرفيين والخطاطين في العالم الإسلامي.