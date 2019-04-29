شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جامع الشارقة في الجمعة الأولى من شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف برنامج الخط المباشر الذي يبث على تلفزيون الشارقة عن أنه سيتم افتتاح جامع الشارقة في صلاة العشاء من الجمعة الأولى من جمع شهر رمضان، الذي يعد من أهم مساجد الشارقة، حيث أشرف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تصميم الجامع، وجميع أعماله التفصيلية من تصاميم داخلية ونقوش وزخارف وخطوط إسلامية.
ويعدّ الجامع أحد أكبر جوامع الإمارة، ويتسع لـ 5000 مصلي في الحرم الداخلي، بينهم 610 مصلية، فيما تتسع ساحات المسجد لأكثر من 25 ألف مصلي، ويطل على أهم شارعين في الشارقة: شارع الإمارات، وطريق مليحة عند مدخل الامارة للقادمين والمتوجهين من وإلى إمارات: دبي ورأس الخيمة وأم القيوين، واستلهمت تصاميم الجامع من فنون العمارة الإسلامية بشكل عام، والطراز العثماني على وجه الخصوص.
وأشرف على تنفيذ الأعمال الداخلية والديكور مجموعة من كبار المهندسين المعماريين في العالم الإسلامي، بينما قام بتنفيذ النقوش والزخرفة والأعمال الخشبية والجبسية والرخام، مجموعة منتقاة من أمهر الحرفيين والخطاطين في العالم الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | افتتاح جامع الشارقة في الجمعة الأولى من شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.