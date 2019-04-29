الامارات | 10 سنوات سجن لمسافر حاول تهريب 2.3 كيلو كوكايين داخل أوقية ذكرية عبر مطار دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجن لمسافر حاول تهريب 2.3 كيلو كوكايين داخل أوقية ذكرية عبر مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق مسافر حاول تهريب 2 كيلو غراماً من الكوكايين، داخل أوقية ذكرية، كما حكمت بتغريمه 100 ألف درهم والإبعاد.

وافادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بضبط المتهم البيروفي يوم 10 فبراير الماضي حين هبط في رحلة ترانزيت بمطار دبي أثناء طريقه إلى مصر، قادماً من أميركا الجنوبية.

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وأشارت إلى ضبط 80 واقي ذكري مليئة بمادة اشتبه فيها مفتشو الجمارك وتبين أنها مخدر الكوكايين، فأحيل إلى محكمة الجنايات في دبي، واعترف بأنه كان يعتزم تهريبها إلى مصر.

وأكد تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي بأن الأوقية الذكرية التي ضبطت كانت تحوي 2.3 كيلو غراماً من الكوكايين المخلوط بسائل زيتي.

وخلال محاكمته مطلع الشهر الجاري أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه لكن قضت المحكمة بإدانته وسجنه 10 سنوات ثم إبعاده بعد قضاء فترة العقوبة.