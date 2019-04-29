الامارات | وفاة شابين مواطِنَين بحادث على شارع خورفكان الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شابين مواطِنَين بحادث على شارع خورفكان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوفي شابان مواطنان وأُصيب آخر على طريق خورفكان الجديد، صباح اليوم، إثر حادث تدهور مركبة بعد أن كانوا في طريقهم إلى العمل.

وذكر مصدر أمني، فضل عدم ذكر أسمه، أن "الحادث وقع صباح اليوم على طريق خورفكان الجديد، إذ تدهورت مركبة تقلّ 3مواطنين، ما أدى إلى وفاة شخصين، وإصابة آخر بإصابات متوسطة، وتم نقلهم لمستشفى الذيد من أجل تقديم العلاج اللازم للمصاب واستكمال إجراءات تسليم المتوفيان".