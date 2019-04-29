الامارات | تحرير 1034 مخالفة بحق منشآت غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات والمعايير الصحية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1034 مخالفة بحق منشآت غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات والمعايير الصحية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة الشارقة ممثلة بقسم رقابة الأغذية خلال الربع الأول من العام الجاري 11 ألف زيارة تفتيشية شملت كافة مواقع عرض وتجهيز وتقديم المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير 1034 مخالفة بحق منشآت غذائية لم تلتزم بالاشتراطات و المعايير الصحية المطلوبة، كما تم إنذار 2320 منشأة مع توعيتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية يتحقق معها المستوى الصحي المناسب للاستمرار في أنشطتها الغذائية المُرخّصة، كما تم إتلاف 1063444 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .

وأكد رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة عمر المهيري أن صحة المستهلك هي أولوية تُعنى بها البلدية و تعكسها توجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي في تكثيف الرقابة على تداول المنتجات الغذائية في مدينة الشارقة، و تشمل المتابعة تنفيذ زيارات ميدانية للمنشآت الغذائية تتنوع بين دورية ومفاجئة و حملات مستمرة لتخدم رؤية الإمارة و تعزيز مكانتها كمدينة صحية.

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وأوضح المهيري أن متابعة المنشآت الغذائية مستمرة وتتم من خلال التدقيق على معايير واضحة وُضعت لتغطى كافة الجوانب الصحية كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، و التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية تثبت خلوهم من الأمراض و كذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء ، كما و تشمل المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة و المعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها ، مشيراً إلى وجود كادر تفتيشي مؤهل ذي خبرة وقادر على القيام بمهام الرقابة والتفتيش على الوجه الأمثل.

وأشار المهيري إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من هذا العام أسفرت عن تحرير 1034 مخالفة بحق منشآت غذائية لم تلتزم بالاشتراطات و المعايير الصحية المطلوبة، كما تم إنذار 2320 منشأة مع توعيتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية يتحقق معها المستوى الصحي المناسب للاستمرار في أنشطتها الغذائية المُرخّصة، كما تم إتلاف 1063444 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .

وأوصى رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة الجمهور بضرورة شراء المنتجات المبردة والمجمدة في آخر مرحلة من مراحل التسوق و التأكد من أنها محفوظة بشكل مناسب في البرادات والمجمدات ، ثم نقلها إلى المنزل مُباشرة ليتم حفظها بالشكل المطلوب، ويقوم القسم مع بداية الصيف من كلّ عام بشن حملة على المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة للتأكد من عدم فصل التيار الكهربائي عن البرادات في فترات الليل، وعند ضبط أي منشأة مُخالفة يتم مصادرة المواد المُخزّنة في تلك البرادات مع اتخاذ الإجراء الجزائي المناسب استناداً على لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي.