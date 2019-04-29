"شرطة أبوظبي" تحقق أمنية "أميرة البحر"

حققت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية، ومركز بروفيتا العين، أمنية الطفلة حليمة البلوشي، 14 عاماً وهي من الأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة، وتم اصطحابها للجلوس على شاطئ البحر حيث كانت أمنيتها بأن تكون أميرة للبحر.
وأتاحت شرطة أبوظبي للطفلة ركوب طائرة مروحية ونقلها من مستشفى توام في مدينة العين إلى مهبط منارة السعديات وتم اصطحابها إلى فندق حياة بارك السعديات في أبوظبي.
وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق أمنيات وأحلام فئة من أفراد المجتمع وترجمتها إلى حقيقة، وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان في وطن التسامح.
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