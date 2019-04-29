الامارات | افتتاح جناح الإمارات في "اكسبو بكين" يجذب الزائرين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح منذ قليل مدير عام المجلس الوطني للإعلام، منصور المنصوري، وسفير الدولة في بكين، الدكتور علي الظاهري، والمدير التنفيذي لـ"اكسبو دبي 2020" نجيب العلي، جناح دولة الإمارات في إكسبو 2019 بكين، والذي يسلط الضوء على جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في تنمية وتطوير القطاع الزراعي بالدولة.

وقبيل الافتتاح جذب الجناح الإماراتي عشرات الزائرين، ووسائل إعلام غربية، لما يتميز به من تصميم بسيط يعكس الإرث الإماراتي، إذ تبلغ مساحة الجناح الإماراتي حوالي 1850 متراً مربعاً، منها 80% حديقة، و 20% بناء من المساحة الكلية، كما يركز الجناح على استراتيجية الإمارات الخضراء، ومشروعها الوطني لتخضير الصحراء وإنجازاتها وابتكاراتها في المجال الزراعي.

ويحتوي جناح الإمارات في إكسبو 2019 بكين - الذي يستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل - على 36 شجرة نخيل، 146 شجرة من 20 نوعاً مختلفاً، 2500 نبتة فردية من 10 أنواع مختلفة، 5924 نبتة من الخضار والأعشاب، تمت زراعتها خلال 6 أشهر . طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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