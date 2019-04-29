سعيد بن طحنون يحضر الاحتفال بإشهار «جمعية الإمارات للتسامح والسعادة»

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس الأول، الاحتفال الذي أقيم بفندق هيلي ريحان روتانا العين، بمناسبة إشهار «جمعية الإمارات للتسامح والسعادة» التي تم اختيار معاليه رئيساً لها، والدكتور أحمد آل سودين أميناً للسر، ومحمد الرميثي أميناً للصندوق.

حضر الاحتفال، الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، والدكتور سالم الدرمكي مستشار وزير الصحة.

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