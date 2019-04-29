عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة خلفان الشامسي

عجمان (وام) قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن عبدالله الشامسي إلى أبناء وأسرة الفقيد، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الرميلة في عجمان. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وعائلته، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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