«صحة دبي» تنظم «ملتقى تقنيات علاج السكري»

دبي( الاتحاد)

نظمت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي «ملتقى القرية الإبداعية الأولى لتقنيات علاج السكري» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي بالطرق المثلى للتعايش مع المرض، والاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة للحد من مضاعفاته السلبية.

وأكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، خلال افتتاحه لفعاليات الملتقى الذي نظمه مركز دبي للسكري على مدار يومين بالتعاون مع جامعة دبي الطبية، و(أكاديمية تراي سي)، على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتوفير كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لمرضى السكري من مختلف الفئات العمرية، وضمن منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، تتماشى مع أرقى المعايير والأنظمة الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأضاف: يأتي الملتقى ترجمة لاستراتيجية هيئة الصحة بدبي وتوجهاتها لتحويل دبي إلى وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية من خلال تعزيز نماذج الرعاية المتكاملة والمبتكرة للمرضى، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المرضى وعائلاتهم في الخطط والبرامج العلاجية التي يتم تصميمها وفقاً للحالة المرضية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ديما كمال عبد المنان استشارية الغدد الصماء بمركز دبي للسكري، العميد الإكلينيكي بجامعة دبي الطبية أن الملتقى يستعرض آخر التقنيات والمستجدات العالمية في مجال التشخيص والعلاج والعناية بمرض السكري، ورفع الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص، إضافة إلى استعراض العديد من تجارب المرضى الناجحة للتعايش مع مرض السكري والحد من مضاعفات سلبية.

وتضمن الملتقى معرضاً لآخر التقنيات والمستجدات العالمية في مجال تشخيص وإدارة مرض السكري، بما فيها تقنيات التعرف على معدلات السكري في الدم ومضخات الانسولين، والتطبيقات الذكية التي تمكن الطبيب من التعرف عن بُعد على معدلات السكري لدى المريض، كما تتيح للأهل إمكانية الاطلاع على هذه المعدلات ومراقبتها باستمرار.