أهالـي أبو موسـى يغرسـون «شجرة زايد»

الشارقة (الاتحاد) بادر أهالي جزيرة أبو موسى، وبمناسبة عام التسامح، بزراعة شجرة الغاف في ساحة مدرسة جزيرة أبو موسى، بحضور والي جزيرة أبو موسى خليفة محمد بوغانم ومسؤولي الدوائر الحكومية العاملة في الجزيرة والأهالي والمعلمين.

وقام الوالي والأهالي ظهر أمس بزراعة شجرة الغاف، وأطلقوا عليها «شجرة زايد» تيمناً بمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعبر الجميع عن سعادتهم في أن تظل هذه الشجرة دائمة وراسخة، تحمل في أغصانها مداداً من الحب والود والإجلال لمؤسس الدولة.

وأكد خليفة محمد بوغانم أهمية هذه المبادرة النابعة من الأهالي، قائلاً يسعدني أن أعبر باسمكم عن سعادتنا بالإمارات قيادة وشعبا وسعادتنا بوطن التسامح، وذلك بشهادة الجميع منذ تأسيس دولة الاتحاد.

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