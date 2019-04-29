جواهر القاسمي تشهد تخريج 612 طالبة من كليات التقنية العليا

الشارقة (الاتحاد) شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا في الشارقة دفعة عام 2018، والبالغ عددهن (612) خريجة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأمهات الطالبات.

وأكدت الدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية بأبوظبي، أن كليات التقنية العليا تقفز اليوم نحو المستقبل «قفزة الخمسين» بنهجها الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تجسد في خطة «الجيل الرابع»،. وأعلنت تخريج دفعة جديدة من طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة والبالغ عددهن (612) خريجة، من بين خريجي وخريجات دفعة عام 2018 .

وفي الختام، قامت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ترافقها الدكتورة عائشة بوشليبي، بتكريم الخريجات، كما قدمت بوشليبي لسموها هدية تذكارية، تقديراً وعرفاناً لتشريفها حفل التخرج.

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