عبدالله بن سالم يعزي في وفاة عبيد الزعابي وجاسم الحمادي

الشارقة (وام) قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة عبيد سالم حسن الزعابي والد محمد عبيد سالم الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وذلك في مجلس ضاحية الرحمانية بالشارقة. وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس واجب العزاء في وفاة جاسم القواضي الحمادي والد الإعلامي هيثم الحمادي.

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