سلطان القاسمي يكرم الفائزين بجائزة «أفضل دكتوراه في العلوم الإدارية»

الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس الأحد، حفل توزيع جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتها الـ17، الذي يقام بتنظيم من جامعة الشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وذلك في المبنى الرئيس بالجامعة.

وألقى عبد الله سالم الطريفي، رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم اللامحدود وسعي سموه الدائم للارتقاء والتقدم بالإمارة الباسمة وبالإنسان في جميع المجالات.

وقال إن «احتفالنا اليوم إنما هو جزء من فرحة عارمة تعم الكافة؛ ليس فقط بما تمده قيادتكم الرشيدة من فكر وعلم ونور وإنما أيضاً بما تحققه من سعادة ورخاء، وتغرسه أياديكم البيضاء من بذور خير ونماء وبناء للإنسان وترسيخ دعائم النمو الاقتصادي، منظومة مشاريع تنموية ومبادرات حيوية متتالية نشهدها اليوم، وإنجازات عديدة وفعاليات ثقافية تحتل عن جدارة موقع الصدارة إقليمياً وعالمياً».

ولفت إلى أن جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي برعاية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة تواصل رحلة صعودها ودورة نموها بعدما بلغت مكانة عالية من التألق في المحافل العلمية والأكاديمية لتصبح قبلة للباحثين يتسابقون لنيل شرف الفوز بها.

وقدم الفائزون في كل من جائزة العلوم الإدارية وجائزة العلوم المالية، كل على حدة، خلال الحفل ملخصاً موجزاً وافياً حول أطروحاتهم التي نالوا عليها هذا التكريم، وأوضحوا في ملخصاتهم أهدافهم من الدراسة البحثية المقدمة، وإجراءاتهم المنهجية التي اتبعوها في إعداد بحوثهم، إلى جانب عرض النتائج التي توصلوا إليها والتوصيات التي يجدونها ضرورية التطبيق لتحقيق أفضل النتائج.

بعدها كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الفائزين من أصحاب الأطروحات حملة الدكتوراه والجهات الراعية للجائزة، وهما: مصرف الشارقة الإسلامي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ووفقاً لتقرير لجنة تحكيم الجائزة فقد بلغ عدد الفائزين الذين كرمتهم الجائزة منذ انطلاقتها 35 باحثاً من أصل 872 أطروحة ترشحت للجائزة؛ منها 757 في مجال العلوم الإدارية و115 منها في المجالات المالية، وتنافس لنيل جوائز دورة هذا العام عدد 129 أطروحة قدمها باحثون من 16 دولة.

وحيث إن لجنة تحكيم الجائزة تعتمد معايير عدة لترشيح الباحث الفائز والأطروحة المقدمة، فقد رجحت لجنة التحكيم الفائزين لدورة هذا العام، وفاز في مجال العلوم الإدارية: المركز الأول من نصيب الباحثة الدكتورة شذى عزت شفيق حوارنه من الإمارات العربية المتحدة، ونالت المركز الثاني الباحثة الدكتورة ماطره سالم سليم القثامي من المملكة العربية السعودية، أما المركز الثالث فحصل عليه الباحث الدكتور قدري كمال قدري الزغل من دولة فلسطين.

وفي مجال العلوم المالية، فازت كل من: في المركز الأول الباحثة الدكتورة ناريمان إسماعيل أحمد البردوني من جمهورية مصر العربية، ونالت المركز الثاني الباحثة الدكتورة لارا محمد يحيى رشاد الحداد من المملكة الأردنية الهاشمية.