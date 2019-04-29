حاكم عجمان يطلع على أنشطة «رمضان أمان»

عجمان (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برامج وأنشطة ومبادرات وأهداف حملة «رمضان أمان»، والتي تشمل ثماني دول، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان ومصر والأردن والبوسنة، ويتم من خلالها توزيع أكثر من مليون ونصف المليون وجبة أفطار في تلك الدول خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان في مجلسه بديوان الحاكم أمس، وفد جمعية الإحسان الخيرية برئاسة الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية وممثلي الوفود المشاركة في حملة «رمضان أمان».

واستمع سموه من الوفد إلى شرح واف حول هذه الحملة، كما اطلع سموه على برنامج الحملة، والذي يستهدف توزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين، حيث تغطي الحملة الكثير من التقاطعات الرئيسية والأماكن المزدحمة في شوارع الإمارات السبع.

وتبلغ وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها في الإمارات 700 ألف وجبة وفي السعودية 500 ألف والكويت 100 ألف والبحرين 50 ألفاً وسلطنة عمان 60 ألفاً والأردن 30 ألفاً ومصر 40 ألفاً والبوسنة 20 ألف وجبة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أهمية دعم العمل الخيري من قبل جميع فئات المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والتجار ومساهماتهم في مساندة الحملات الرمضانية والخيرية والإنسانية على حد سواء، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون لمختلف الشرائح الاجتماعية والإنسانية المحتاجة في الدول المشاركة في حملة «رمضان أمان».

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة كافة الأعمال الخيرية، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف وخاصة في شهر رمضان.