«أوشاد»: 800 ألف عامل استفادوا من التوعية المهنية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشف مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية « أوشاد» عن تغطية 7200 منشأة عاملة في القطاعين الحكومي والخاص للتأكد من تطبيقها متطلبات النظام الخاص بالسلامة في مواقع العمل، من بينها 1447 منشأة عالية المخاطر، مشيرا إلى أن أكثر من 800 ألف عامل يعملون في هذه المنشآت يستفيدون من التزام المنشآت بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال احتفالية المركز أمس في أبوظبي باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل سنويا.

وأظهر التقرير الإحصائي السنوي للمركز اعتماد أنظمة السلامة في 58 جهة حكومية، علاوة على قيام منشآت القطاع الخاص بالتدقيق من خلال طرف ثالث بشكل سنوي ويتم رفع التقارير السنوية على التطبيق الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية «الأداء»، فيما وصل عدد مستخدمي التطبيق لنحو 5029 منشأة خاصة و309 جهات حكومية.

وأفاد المركز بأنه تم تلقي 823 بلاغ إصابات للعمال خلال عامين من عام 2016 وحتى نهاية 2018 عبر التطبيق الإلكتروني «الأداء»، علاوة على رفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل من خلال خمسة برامج للتوعية على مستوى إمارة أبوظبي في عام 2018 والتي غطت 2000 جهة عمل، واستفاد منها 800 ألف عامل، إضافة إلى طباعة 100 ألف كتيب، و20 فيديو تثقيفيا وتنظيم 33 ورشة عمل بمشاركة 1041 شخصا من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة ومختصين في السلامة والصحة المهنية.

وأضاف المركز أن عدد ممارسي السلامة والصحة المهنية المسجلين بلغ 2954 ممارسا على مستوى إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي من بينهم 215 مواطنا ومواطنة إضافة إلى تسجيل 90 مؤسسة مهنية تعمل في مجال السلامة، كما أصدر المركز 123 وثيقة متعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية حتى نهاية عام 2018.

وأكد الدكتور جابر الجابري مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» أن القيادة الرشيدة تدعم جميع البرامج الرامية لتنمية الاقتصاد الوطني مع ضمان الحماية للعاملين وكافة فئات المجتمع باعتبار أن العامل أغلى من رأس المال والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية وأولوية يجب أن يسعى لها أصحاب العمل حيث إن العامل عنصر أساسي في عملية التنمية المستدامة

وأشار إلى أن «أوشاد» يسعى بتوجيهات من حكومة أبوظبي لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين من خلال دفع أصحاب العمل للالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والذي يعتبر من الأنظمة الرائدة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي ضمان خفض الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

فحوصات الأمراض المهنية

دعا ملتقى الخبراء الذي عقد خلال الاحتفال إلى أهمية تبني سياسات من شأنها توفير مظلة تأمين صحي يغطي الفحوصات الدورية للعاملين في المجالات التي تتطلب إجراء الكشف الطبي للوقاية من الإصابة بأمراض مهنية.

وقالت الدكتورة شيماء لاري خبيرة الطب المهني: على شركات التأمين توفير محفزات للشركات التي تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تنخفض لديها حوادث الإصابات، علاوة على أهمية توفير بوليصات تأمين صحي تغطي الفحوصات الدورية للأمراض المهنية للوقاية من الإصابة بها.