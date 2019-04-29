3390 عقداً يوقعها مواطنون للعمل في 4 قطاعات اقتصادية

دبي (الاتحاد)

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن 3390 عقداً وقعها مواطنون ومواطنات مع شركات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة للعمل لديها، وذلك ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات المشار إليها والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات.

وأوضح أن التعاون بين الوزارة وشركائها في تنفيذ مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة جسد واحدة من أبهى صور المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في دبي، كرمت خلاله الشركات العاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، وذلك في ختام مبادرة تسريع التوطين النوعي في هذه القطاعات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وقعت 13 مذكرة تفاهم لتنفيذ المبادرة، شملت جهات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة التأمين ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ودائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة، إضافة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، في كلمته خلال الحفل، بالتعاون بين الوزارة وشركائها والذي أثمر عن توفير آلاف الفرص الوظيفية في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها.

وشمل التكريم الشركات الأكثر توظيفاً للمواطنين في قطاع السياحة، وهي: طيران الإمارات، إعمار العقارية، «دبي باركس آند ريزورتس»، «مجموعة جميرا»، «ماريوت إنترناشيونال».

كما شمل التكريم الشركات الأكثر توظيفاً في قطاع التجزئة، وهي: شركة الفطيم، شركة «بروسكاب»، شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس، شركة المسعود، شركة «دارك ماتر».

وتم خلال الحفل تكريم الشركات الأكثر توظيفاً في قطاع التأمين، وهي: شركة «أمريكان لايف للتأمين» وشركة «عمان للتأمين» وشركة «أورينت للتأمين» وشركة «إيه اكس ايه للتأمين» وشركة «الفجيرة الدولية للتأمين».

كما تم تكريم البنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين، وهي: بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «أبوظبي التجاري» وبنك «المشرق» وبنك «أبوظبي الأول» وبنك «أبوظبي الإسلامي».

وشمل التكريم أيضاً شركات الصرافة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وهي: شركة «الإمارات للصرافة» وشركة «الأنصاري للصرافة» وشركة «أورينت للصرافة» وشركة «سامبا المالية».