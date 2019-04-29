حلقة شبابية توصي بفتح آفاق العمل أمام «أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أوصى المشاركون في حلقة شبابية تحت عنوان «تشغيل أصحاب الهمم مسؤولية مجتمع» نظمتها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب بضرورة تهيئة بيئات العمل لدعم تواصل المتدربين والموظفين أصحاب الهمم، وبناء اتجاهات إيجابية من المشغلين وزملاء العمل نحو أصحاب الهمم، والتوعية بقدراتهم، وتوضيح المفاهيم السائدة المرتبطة بهم، وإشراك أولياء الأمور في عملية توظيفهم وخاصة الفتيات، وضمان فرص التحاق الموظفين منهم ببرامج التدريب أثناء العمل بما يضمن تطورهم الوظيفي.

وجاءت الحلقة الشبابية في إطار مبادرة «حلقات شبابية» التي تُعقد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التواصل المستدام مع شباب الوطن ومن بينهم أصحاب الهمم، والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات، تأكيداً لدورهم في مسيرة البناء والازدهار، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين والمختصين، وممثلين عن أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن تشغيل أصحاب الهمم أولوية ومسؤولية مجتمع، نظراً لكون الأشخاص من هذه الفئة يمتلكون مفاتيح نجاح كثيرة، وهم قادرون على أداء المهام الوظيفية إذا أتيحت الفرصة لهم مع توفر مختلف سبل الدعم، مشيرة معاليها إلى نماذج ناجحة في توظيف أصحاب الهمم من خلال منصة التوظيف، والتي أثبتت سريعاً قدرتها على تأهيل وتمكين أصحاب الهمم على التكيف مع البيئات الوظيفية وتجاوز التحديات العملية، تحقيقاً لأفضل نتائج التشغيل الدامج.

ومن جانبها، أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزير دولة لشؤون الشباب أن الحلقة الشبابية تأتي بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين لأصحاب الهمم وأسرهم، والإسهام في دمجهم في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع، كما نسعى باستمرار في دعم دولة الإمارات وجعلها صديقة لأصحاب الهمم.