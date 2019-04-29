«الصحة» تعزز التوعية بمرض الذئبة الحمراء

دبي( الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية التوعية بمخاطر مرض الذئبة الحمراء وتشخيصه مبكراً ومعالجته والسيطرة عليه، للحد من أضراره على أعضاء الجسم الرئيسة كالقلب والكلى والرئتين وغيرها، مع زيادة مخاطره بتحول الجهاز المناعي المسؤول عن حماية الجسم ضد نفسه، مهاجماً الخلايا والأنسجة السليمة، مما يهدد حياة المريض.

جاء ذلك في الورشة التثقيفية التي عقدتها لجنة الروماتيزم بقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فندق لوميريديان مؤخرا، تحت رعاية الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، لزيادة الوعي عن مرض الذئبة وأهمية التشخيص المبكر، وأدارت الورشة الدكتورة سعاد هناوي استشاري أول أمراض الروماتيزم رئيس لجنة الروماتيزم بالوزارة.

وقد استقطبت الورشة عدداً من ممارسي الرعاية الصحية من الأطباء والكادر الفني والتمريضي العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، بحضور استشاريي أمراض الروماتيزم والخبراء في المجال، حيث استعرضوا آخر المستجدات في مجال الرعاية الطبية لمرض الروماتيزم، ومعدلات انتشاره ودور العامل الوراثي والطفرات الجينية في الإصابة بالمرض، وإجراءات الفحص المبكر والتحاليل والأعراض المرضية، التي توجب تحويل المريض إلى أخصائي الروماتيزم لمتابعة الحالة.

واحتوت أجندة الفعالية عدة محاور تخللتها نظرة عامة على مرض الذئبة الحمراء وخيارات إدارة المرض، بالإضافة إلى تأثيره على الرئتين وعلى الحمل، ومناقشة مفتوحة عن الإحصائيات العالمية. وشهدت الفعالية حضور عدة حالات لمصابين بمرض الذئبة الحمراء تحدثوا عن تجربتهم مع المرض منذ تشخيصه إلى يوميات المريض، وكانت أهم الشهادات الحية لطبيبة أصيبت بالمرض حيث شاركت مع الحضور تجربتها من منظور الطبيب والمريض.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات أن الورشة التثقيفية تأتي في إطار مواكبة التطورات المستجدة في قطاع الرعاية الصحية، ونشر التوعية بأمراض الروماتيزم بين المرضى والكادر الفني.

بدورها، نوهت الدكتورة سعاد هناوي استشاري أول أمراض الروماتيزم رئيس لجنة الروماتيزم بالوزارة إلى أهمية الورشة، التي تمحورت حول توعية الأطباء بكافة اختصاصاتهم عن صعوبة تشخيص الذئبة الحمراء Lupus نظراً لاختلاف الأعراض بين المصابين، ما يشكل تحديا كبيرا للأطباء.

والذئبة الحمراء مرض مزمن غير معدٍ يسبب التهاباً في الجلد، ويظهر على شكل طفح في الوجه بعرض الوجنتين، ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة وأعضاء الجسم السليمة، كردة فعل طبيعية عند الاشتباه بوجود أي عدوى في مجرى الدم.