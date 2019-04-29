«مجلس المواهب» يناقش استقطاب المبدعين في دبي

دبي (الاتحاد) أكد أعضاء مجلس دبي لمستقبل المواهب المنبثق عن «مجالس دبي للمستقبل» أهمية البحوث والدراسات في وضع الأسس السليمة والواضحة للمضي قدماً في رسم مستقبل المواهب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس برئاسة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي رئيس المجلس، حيث استعرض المجتمعون السبل الكفيلة لإيجاد السياسة المناسبة لتحفيز الاستثمار في المواهب الوطنية.

وشدد المشاركون في الاجتماع كذلك على أهمية التعريف الصحيح للموهبة، وماهي المواهب المستهدفة من قبل المجلس، إلى جانب مناقشة مسألة إعداد استراتيجية لاكتشاف المواهب الوطنية واستقطاب المواهب الخارجية، وإعداد منظومة عمل لرعاية المواهب، تبدأ بالتعرف على هذه المواهب من المراحل الدراسية ثم احتضانها وتنميتها واستخدامها بالشكل الأمثل.

وناقش الاجتماع الأول لمجلس مستقبل المواهب، إمكانية إيجاد اختبار معتمد لقياس مستوى ذكاء الأفراد والتعرف على مواهبهم وجعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف واستقطاب المواهب وكيفية جعلها داعماً للاقتصاد الوطني.

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