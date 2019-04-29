تدشين مشروع تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد في الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

دشنت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، وشهد تدشين المشروع سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، وعادل علي محمد مدير إدارة البنية التحتية بمساندة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين بمنطقة الظفرة. واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يتميز بتقنيات عالية وفق أفضل المواصفات الفنية والهندسية لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في مدينة زايد.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أنها تحرص عند تنفيذ البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بمدن المنطقة على تصميم شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكة الطرق الداخلية، وشبكات الماء والكهرباء وفق أعلى المعايير في مجال البنية التحتية من أجل توفير بنية تحتية تواكب عملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة. ويأتي المشروع ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات انطلاقاً من رؤية دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

ويأتي تنفيذ شركة «مساندة» وبلدية الظفرة للمشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة وتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وفق أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأوضحت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أن المشروع تضمن توصيل كافة مناطق تجمع المياه على طول الطريق الرئيسي للمدينة بخط التجميع الرئيسي الجديد بطول 4.6 كيلو متر مربع، وإنشاء عدد 58 غرفة تفتيش. بالإضافة إلى محطة الرفع وخط الدفع الرئيس بقطر 900 مم وبطول 2500 متر تقريباً وحفرة لتجميع مياه الأمطار بطاقة استيعابية تصل إلى 18,500 متر مكعب. وكذلك استكمال الأعمال المدنية لمحطة الرفع والبدء في أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم واستكمال أعمال إنشاء بحيرة تجميع مياه الأمطار، حيث يستهدف المشروع الحد من تجمعات مياه الأمطار في المنطقة وتصريفها في الحال، عبر الشبكة مما يحافظ على مظهر المدينة والأمن والسلامة والحفاظ على البيئة.

ويهدف المشروع إلى توفير نظام لتصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، ويسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية بالمدينة، حيث يسهم في حل مشكلة تجمع مياه الأمطار على الطرق، والتي قد تتسبب في تعطيل الحركة المرورية ووقوع حوادث سير والإضرار بحالة الطرق والخدمات والأصول المرافقة. وأجرت «مساندة» الأعمال المساحية بالموقع والأعمال الخرسانية لمحطات الضخ والرفع مع تنفيذ خزان لتخزين مياه الأمطار ومحطة رفع مياه الأمطار وأعمال الدفع النفقي، مؤكدة أن المشروع سيمكن من الاستفادة من تجميع مياه الأمطار في ري الحدائق والمسطحات الخضراء في المنطقة.

وشددت شركة «مساندة» على التزامها التام في كافة مراحل إنجاز المشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقا لأعلى المعايير العالمية، مثمنة دور الشركاء الاستراتيجيين في المشروع بلدية منطقة الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، دو واتصالات وهندسة المرور- شرطة أبوظبي ودورهم الكبير في التعاون والتنسيق لإنجاز كافة أعمال المشروع وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ والمدة المقررة للإنجاز.