الامارات | احتراق مركبة في حادث تصادم بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركبة في حادث تصادم بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احترقت مركبة بالكامل جراء حادث تصادم ثلاث مركبات في أبوظبي. وأرجع رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي، المقدم جابر سعيدان المنصوري، أسباب الحادث بعد المعاينة إلى عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، والانتباه، والالتزام بقوانين وقواعد السير، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، أمس، بشأن الحادث، فتحركت على الفور فرق الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وتعاملت معه على وجه السرعة.