الامارات | «نور دبي» تُطلق برنامجاً لعلاج 9 ملايين مريض في نيجيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن «نور دبي» تُطلق برنامجاً لعلاج 9 ملايين مريض في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، برنامجاً لعلاج أكثر من تسعة ملايين شخص يعانون أمراض العيون في نيجيريا، يمتد لمدة أربع سنوات بكلفة تقدّر بمليوني دولار، وفق المدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتورة منال تريم.

وأوضحت تريم أن البرنامج سيتم تنفيذه بموجب اتفاقية وقّعتها المؤسسة مع حكومة ولاية كاتسينا النيجيرية، بهدف توفير خدمات وقائية وعلاجية مستدامة للولاية والمناطق المجاورة لها.

وتابع: «يُعد برنامج (كاتسينا)، الذي يستمر لمدة أربع سنوات (2019 إلى 2022)، أحد البرامج الداعمة للاستراتيجية الدولية (لرؤية 2020)، والبرنامج الوطني لصحة العين في نيجيريا، حيث من المقرر أن يطور البرنامج الخدمات المقدمة للمتعاملين، والمجتمع، ما يحسّن مستوى المعيشة والوضع الاجتماعي والاقتصادي للولاية والمناطق المجاورة، ويسهل الوصول إلى خدمات مستحدثة ذات جودة عالية في مجال رعاية العيون.

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وأشارت إلى أن مؤسسة نور دبي انتهت، أخيراً، من المسح الصحي لصحة العين في الولاية للتعرف الى نسبة الإصابة بالإعاقة البصرية، وأمراض العيون ومسبباتها، كما تم وضع مشروعات لتطوير البنية التحتية لتشمل إعادة تجهيز ثلاثة مستشفيات حكومية لتقدم خدمات صحية متخصصة بأمراض العيون تشمل العمليات الجراحية، وإنشاء 12 مركزاً وقائياً لفحص النظر، وتجهيز أكثر من 250 مركز رعاية صحية أولية لتقديم خدمات طب العيون والاستشارات في ضواحي الولاية والمناطق المجاورة لها.

وأضافت: «يشمل البرنامج الاستثمار بالقوى العاملة من حيث تدريب وتمكين الأطباء والممرضين وفنيي البصريات، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة، ومسارات تحويل المرضى، وسياسات الرعاية الصحية المتكاملة في تخصص طب العيون، كما يتضمن برنامج كاتسينا للعناية بصحة العين، توفير العمليات الجراحية المجانية لأكثر من 11 ألف مستفيد، ما سيسهم في رفع مؤشر المعدل الوطني لعمليات استئصال المياه البيضاء من 10% الى 50%، وتقديم الفحوص المجانية لـ36 الف مستفيد و300 الف طالب مدرسة، وتثقيف مقدمي الخدمات الصحية والمجتمعية في الولاية».

تجديد 3 مراكز صحية

أفادت المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال تريم، بأن برنامج «كاتسينا» من شأنه تنمية الموارد البشرية من حيث فرص التدريب والتوظيف، حيث سيتم من خلال توظيف طبيبي عيون، وإعادة تدريب خمسة آخرين، وتوظيف ثلاثة اختصاصيين لفحص النظر، وإعادة تدريب 10 ممرضات، إضافة إلى تدريب 250 من العاملين في مجال الرعاية بالعيون. وتابعت: «سيدعم البرنامج أيضاً البنية التحتية من خلال تجديد ثلاثة مراكز صحية، وإنشاء 12 مركزاً للرؤية، وإقامة وإعداد ثلاثة ورش عمل للبصر، إضافة إلى تجهيز أساسي لـ250 مركزاً للصحة الأولية».