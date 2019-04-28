"نور بنك" يرحب بطلاب جامعة باريس دوفين

استضاف نور بنك، أحد أبرز البنوك المتوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات، جلسة تعريفية بالخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال الإسلامية، حضرها 16 طالباً يتابعون دارساتهم في ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية بجامعة باريس دوفين في فرنسا، خلال زيارتهم لدولة الإمارات في إطار حملة أكاديمية متجولة تنظمها الجامعة حول التمويل الإسلامي. وشكلت الزيارة فرصة فريدة لعرض الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة وتجارب العملاء المتميزة التي يقدمها نور بنك.

ومع بدء البرنامج، قدّم زكريا كركوري، رئيس هيكلة المنتجات والمشتقات، نظرة عامة على ما يقدمه نور بنك من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد ومنتجات الخزينة. كما شارك محمد باعلوي، نائب الرئيس المساعد لحلول الاستثمار، وسفيان الزيادي، نائب الرئيس المساعد لهيكلة المنتجات والمشتقات، بعرض تقديمي حول قدرات قسم الخزينة. وفي الختام، تحدث الدكتور عدنان عزيز، رئيس إدارة الرقابة الشرعية، عن عملية الاستثمار التي تتبعها المصارف الإسلامية، والقواعد الرئيسية للامتثال المصرفي الشرعي. وخلال جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، طرح الطلاب تساؤلاتهم حول التمويل الإسلامي واستراتيجية نور بنك والتحديات التي يشهدها القطاع.

وفي معرض تعليقه على هذه الزيارة، قال داميان وايت، أمين الخزينة في نور بنك: "نحن سعداء بهذه الفرصة التي أتيحت لنا لتبادل المعلومات مع طلاب جامعة باريس دوفين حول عروضنا المصرفية الشاملة. ومع تزايد الإقبال على منتجات التمويل الإسلامي في المنطقة وخارجها، وفرت هذه الجلسة للمشاركين رؤية فريدة حول التطورات التي يشهدها هذا القطاع المتميز في مجال الأعمال المصرفية والمالية".