شرطة دبي أول داعم رسمي لبرنامج إكسبو للمتطوعين

أعلنت شرطة دبي وإكسبو 2020 دبي عن إبرام اتفاق لدعم برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، وتوفير أساليب تدريب مبتكرة ومرنة تعتمد على التكنولوجيا لهؤلاء المتطوعين وإعدادهم بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من الترحيب بالعالم بالطريقة التي تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال زوار الدولة بالحفاوة الإماراتية العريقة حال انطلاق فعاليات الحدث في أكتوبر 2020.

وبموجب هذا الاتفاق، ستصبح القيادة العامة لشرطة دبي أول داعم رسمي لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي. وستعمل بالتعاون مع البرنامج على توفير أساليب تدريب مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل عملية تدريب المتطوعين، وتوفير قاعات تدريبية متنوعة تحتضن البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها، والمساهمة في تصميم برامج التدريب مع فريق عمل المتطوعين بإكسبو 2020 دبي ودعم البرنامج ببعض الكفاءات من المدربين الذين سيساهمون في تقديم محتوى تدريبي مبتكر للمتطوعين.

تم الإعلان عن ذلك خلال حفل خاص استضافت المؤسستان خلاله أكثر من 3000 متطوع في أجواء ممتعة ومحفزة على العمل الجماعي في مسرح حديقة زعبيل في دبي. وحضر الحفل إلى جانب المتطوعين كل من سعادة اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى حشد من مسؤولي وموظفي إكسبو 2020 دبي وشرطة دبي.

كما تم خلال الحفل الذي يعد الثاني من نوعه منذ الإعلان عن إطلاق برنامج المتطوعين، الكشف عن سيارة تابعة للشرطة السياحية من طراز نيسان (GTR) تحمل علامة البرنامج ورقم لوحة 30000 وهو رقم المتطوعين المستهدف. وذلك بهدف نشر التوعية ببرنامج المتطوعين وتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمشاركتهم في ضمان نجاح هذا الحدث العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات،: "إننا سعداء بهذا الاتفاق مع برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، والذي نأمل من خلاله أن نسهم في تدريب المتطوعين وإعدادهم بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من النهوض بالمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي.

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وأوضح سعادته أن شرطة دبي تتمتع بخبرة عميقة وواسعة في إدارة وتأمين وتنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى في الدولة، ويسرنا أن نتشارك بخبرتنا هذه مع المتطوعين الذين سيمثلون الوجه المشرق للإمارات وهم يرحبون بالعالم أجمع على أرض بلادنا الحبيبة عندما يفتح إكسبو أبوابه للزوار في أكتوبر 2020".

وقال نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي " يعد إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ونحن نتطلع لأن يكون واحداً من أكبر الأحداث العالمية وأكثرها فائدة وتشويقاً على الإطلاق. إن تلبية توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم إكسبو استثنائي يجسد الجانب الحضاري المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب تضافر جهود جميع شرائح المجتمع، مؤسسات وشركات وأفراداً. ونحن سعداء للغاية بهذا التنسيق مع شرطة دبي التي تعتبر من الشركاء الرئيسيين في نجاح إكسبو 2020 دبي"

وقالت عبير الحوسني مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي "يلعب المتطوعون دوراً محورياً في تقديم صورة مشرقة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتسم بانفتاحه وتسامحه وتعدد ثقافاته. ومع مشاركة أكثر من 30,000 متطوع في هذا الحدث الكبير، يأتي دعم شرطة دبي لبرنامج المتطوعين من خلال مشاركتهم معنا في تصميم برنامج التدريب وتوفير مجموعة من الاحتياجات اللوجيستية ليسهم في توفير البيئة المناسبة لتدريب المتطوعين ، كما سنتعاون مع شرطة دبي للاستعانة ببعض الخبرات لديهم وذلك لتقديم الأفضل لمتطوعينا مما سيسهم بلا شك في تقديم أفضل تجربة للزوار. ومازال في جعبتنا المزيد من المفاجآت السارة التي سنكشف عنها قريبا لجميع المتطوعين"

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.