محافظ تربة يدشن الخطة الإستراتيجية لجمعية تحفيظ القرآن بتربة









تربه :أمل العامري

تحت رعاية سعادة محافظ محافظة تربة الأستاذ / ناصر بن حمود السبيعي وبحضور رؤساء ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة صباح اليوم الأحد ١٤٤٠/٨/٢٣هـ خطتها الإستراتيجية للعام ١٤٤٠هـ وحتى عام ١٤٤٤هـ .

بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ / محمد حسن محمود، القى بعد ذلك رئيس الجمعية فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد البقمي كلمتة قدم خلالها شرحًا موجزًا عن الخطة وما تضمنته من اهداف وقيم وسياسات وضوابط عامة اعتمد بناء الخطة عليها.

بعدها دشن محافظ تربة الخطة الإستراتيجية للجمعية ومن ثم قدم عرض مرئي عن الخطة وتفاصيلها.

أعقب ذلك كلمة لسعادة محافظ محافظة تربة الأستاذ / ناصر بن حمود السبيعي أثنى فيها على الجهود المباركة التي تبذلها إدارة الجمعية والعاملين فيها والتي كان من نتائجها صناعة هذه الخطة واعتمادها، والتي تبين بجلاء ووضوح أهداف وتطلعات الجمعية والتي تسعى إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مختتمًا حديثه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما تقدمه من اهتمام ودعم ورعاية لخدمة كتاب الله تعالى، داعيًا الله للجميع بالتوفيق.

الجدير بالذكر أن هذه الخطة تم ترشيحها للعرض أمام وفد الشؤون الدينية الجزائرية في لقاء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة.