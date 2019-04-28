إيطاليا تشهد ارتفاعاً بنسبة 22% في عدد الزائرين القادمين من الشرق الأوسط

تجذب إيطاليا بمأكولاتها الشهية وفنّها الخالد والمناظر الطبيعية اللا نهاية لها المزيد من الزوّار من الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الأرقام التي أُعلن عنها اليوم ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة 21.97% في 2017 مقارنةً بعام 2016، أي بزيادة من 157,000 إلى ما يقرب من 200,000 مسافراً.

وقد أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT عن هذه الأرقام اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه في صباح هذا اليوم عقب افتتاح ملتقى سوق السفر العربي، وتم استضافة المؤتمر الصحفي من قبل فيليبو ديل كورنور، مستشار الثقافة ببلدية ميلانو، و لارا ماجوني، مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا وأليساندرا زيتا من الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزوّار القادمون من الإمارات العربية المتحدة هم الأكثر إنفاقاً من منطقة الشرق الأوسط في إيطاليا بقيمة إنفاقية قدّرت ب 180 مليون يورو في عام 2017، يأتي بعدهم السيّاح من المملكة العربية السعودية بقيمة إنفاقية بلغت 120.3 مليون يورو في نفس العام. كما كشفت م الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT عن أكثر المناطق التي تجذب السيّاح من الشرق الأوسط، والتي تشمل مناطق لاتسيو و لومبارديا و فينيتو وتوسكاني و بييومنتي و إميليا رومانيا.

وطبقاً للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT، تعد علامة "صُنع في إيطاليا" المرادفة للجودة العالية في التصميم والحرفية والإنتاج، القوة الدافعة وراء ارتفاع أعداد السيّاح القادمين من منطقة الشرق الأوسط.

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يمتاز إقليم لومبارديا الإيطالي (الذي يغطي مدينة ميلانو وبحيرة كومو و بحيرة غاردا) بأنه موطن الفنان الانتقائي الراحل ليوناردو دافنشي طوال سنوات عديدة من حياته العملية. ويوافق هذا العام ذكرى مرور خمسمائة عام على رحيل ليوناردو دافنشي، حيث سيتم الاحتفال بعبقريته وأعماله الإبداعية، إضافة للاحتفال بفنون المأكولات الإيطالية والتصميم والأزياء التي يتميز بها هذا الإقليم، خلال ملتقى سوق السفر العربي في الجناح الإيطالي.

وإضافة إلى منطقة إقليم لومبارديا، توجد منطقة متخصصة تعرض الرفاهية على الطريقة الإيطالية كي يستمتع بها الزوار وتجربة واقع افتراضي تغطي الفن والطعام وأسلوب الحياة وجميعها محمية كتراث من اليونسكو كما تشمل التجربة مجالات الاستدامة وأسلوب الحياة الإيطالي الفريد.

يقع الجناح الإيطالي في المنصة رقم EU5530، قاعة 6 في سوق السفر العربي، مركز دبي التجاري العالمي. يقام الملتقى العالمي الرائد في قطاع السياحة والسفر بالشرق الأوسط حتى 1 مايو 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.