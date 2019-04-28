الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يزور منصة دي إكس بي إنترتينمنتس في معرض سوق السفر العربي

قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بزيارة منصة دي إكس بي إنترتينمنتس خلال اليوم الأول من معرض سوق السفر العربي، حيث كان في استقبال سموه ممثلي الشركة الذين قاموا بتعريفه على آخر المستجدات وأبرز مشاريع شركة قطاع التسلية والترفيه.

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