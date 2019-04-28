كلية مينا للادارة تشارك في معرض راس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف ٢٠١٩



شاركت كلية مينا للادارة من خلال جناحها في معرض راس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم راس الخيمة وذلك بمركز راس الخيمة للمعارض في الفترة من 23 - 25 ابريل 2019

وقد شهد الجناح اقبالا منقطع النظير من قبل الشباب الاماراتي من الجنسين الذين ابدوا إعجابهم بما تطرحه الكلية من برامج متميزة تفتقر اليها سوق العمل في دولة الامارات بشكل خاص والمتمثلة في ادارة المستشفيات والفنادق والموارد البشرية.

الجناح شهد خلال ايّام المعرض تفاعل الزوار وذلك من خلال استفساراتهم والتقاط الصور التذكارية المعبرة عن إعجابهم بالكلية

ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة اكد على حرص الكلية في المشاركة بفعالية للتأكيد على حضور الكلية وتفاعلها مع المجتمع وايصال صوتها ورسالتها للشباب بشكل مباشر والإجابة على كافة الاستفسارات وأكد ان الكلية تسعى ايضا من خلال مثل هذه المشاركات من تثبيت حضور الكلية كإحدى منارات التعليم العالي في الامارات وتميزها بطرح برامج متميزة وجذابة وتحاول استقطاب اكبر عدد من الشباب الراغبين في انخراطهم بسوق العمل بسهولة وتامين مستقبل مشرق لهم

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جدير بالذكر ان معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف شهد خلال أيامه زيارة أكثر من 3000 زائر وطالب وطالبة من الباحثين عن عمل والراغبين في الالتحاق بالتخصصات الدراسة العليا الجديدة التي تقدمها 52 جامعة عالمية من داخل الدولة وخارجها خلال مشاركتها في المعرض،

الذي اقيم على فترتين صباحية ومسائية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى الثامنة.

الجامعات المشاركة ومن بينها كلية مينا للادارة قدمت ورش عمل لاستعراض الفرص التعليمية والتخصصات المستقبلية المطلوبة لدعم سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك بإقامة 12 ورشة عمل خلال فعاليات المعرض استقطبت أكثر من 650 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية.