توفير مذهل وهدايا قيّمة من "نون" احتفالاً بشهر رمضان المبارك

تحتفل "نون"، السوق الرقمية التي انطلقت من منطقة الشرق الأوسط، بحلول شهر رمضان المبارك مع عروض رائعة تضمن للعملاء توفيراً مذهلاً مع فرصة الحصول على هدايا مجانية قيّمة. ومن خلال الخصومات التي تصل إلى 70 بالمئة على جميع فئات المنتجات، بالإضافة إلى خدمات التوصيل المجاني والسريع، ونظام الدفع الإلكتروني، وإعادة الطلبات مجاناً، تكون "نون" الوجهة المثلى للتسوق عبر الإنترنت هذا الموسم.

ويمكن للمتسوقين إضافة دفتر كوبونات تبلغ قيمته أكثر من 3500 درهم مع خصومات صيفية هائلة على طلبياتهم التي تزيد قيمتها على 300 درهم. ويضم دفتر كوبونات "نون" عروضاً حصرية، تتضمن تذاكر لشخصين بسعر تذكرة واحدة إلى "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" و"كيدزانيا" و"فيرتشوال رياليتي بارك" في "دبي مول"، إضافة إلى وجهة Dig It للألعاب. كما يضم دفتر الكوبونات عروضاً خاصة على أشهر الفنادق ومنتجعات السبا الصحية ودخول المسابح في وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق".

وتقدم "نون" أيضاً لحاملي بطاقة "نجم" خصماً بقيمة 100 درهم على أي طلبية بقيمة 500 درهم، لغاية 30 أبريل 2019.

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وهنالك المزيد من الهدايا! حيث ستوفر "نون" العطور الفاخرة ومنتجات الجمال والسماعات المتحركة وأهم كوبونات "نون" كهدايا خلال أوقات مختلفة من شهر رمضان المبارك. تابعوا تطبيق وموقع "نون" باستمرار للاطلاع على آخر التحديثات، كي لا تفوتكم هذه الفرصة.

يلّا.. نوّنها الحين!