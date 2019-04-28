"خليفة الإنسانية" توزع 200 ألف كيس طحين و40 طن تمور في باكستان

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال الأيام الماضية وقبل حلول شهر رمضان المبارك، 200 ألف كيس طحين و40 طناً من التمور في مناطق عدة من جمهورية باكستان الإسلامية.

وتمت عملية توزيع المير الرمضاني في 11 منطقة مختلفة من باكستان حيث تم توزيع 10 آلاف كيس طحين في رحيم يار خان و15 ألف كيس طحين في صادق أباد و17 ألف كيس طحين في خان بور كما تم توزيع 18 ألف كيس طحين في لياقوت بور وفي منطقة يازمان 15 ألف كيس طحين و15 ألف كيس طحين في راجانبور، وفي منطقة روجان تم توزيع 17 ألف كيس طحين وفي ديرة غازي خان 15 ألف كيس، وتم توزيع 18 ألف كيس في جوت مازاري وفي منطقة جوكتي 10 آلاف كيس وفي منطقة واشوك 50 ألف كيس طحين.

وقام وفد من مؤسسة خليفة الإنسانية بالإشراف المباشر على توزيع المير الرمضاني و40 طناً من التمور على الأسر والمؤسسات التربوية والاجتماعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

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وأوضحت المؤسسة أن هذه المكرمة للدول الاسلامية الشقيقة تأتي في إطار تحقيق أهداف المؤسسة من خلال تقديم العون والدعم اللازمين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.