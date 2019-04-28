دوكاتي تكشف النقاب عن الدراجة النارية "Panigale V4 R" الجديدة في دولة الإمارات

كشفت شركة ريفليوشنز للإكسسوارات "ذ.م.م"، الموزع الرسمي المعتمد لمنتجات "دوكاتي" في دولة الإمارات، والمملوكة لمجموعة المسعود، النقاب عن الدراجة النارية "Panigale V4 R" الجديدة، وذلك خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في صالة عرض "دوكاتي" للدراجات النارية على شارع الشيخ زايد في دبي.

وتمتاز الدراجة النارية الجديدة المطورة بأداء غير مسبوق، بفضل وجود السرعات العالية التي تمكنها من تحقيق الأرقام القياسية في السباقات والجولات الرياضية، مدعومة بنظام مكابح قوي، عدا عن تعزيز مفهوم سلامة ركوب الدراجة مهما كان مستوى الخبرة للسائق.

وتجسد "Panigale V4 R" السمات الأساسية لعلامة دوكاتي التي تجمع بين الأناقة والرقي والأداء. وإلى جانب تميزها بمحرك "ديزموسيديسي سترادال آر") (Desmosedici Stradale R، تعمل الدارجة الجديدة بشكل لا مثيل له نظراً لوجود نظام ثروتل المتعدد، الذي يمكن السائق من الضغط على دواسة الوقود وبالتالي دوران أكبر للمحرك من خلال زيادة قطر الدواسة 4 مم وبإجمالي 56 مم.

كما يتصل المحرك بأنبوب العادم (الأكزوزت) من العلامة التجارية "Akrapovič"، الذي يعزز من قدرة وقوة المحرك إلى 234 حصان، لإعطاء الدراجة مزيداً من الأداء والقدرة على السير بسرعات مختلفة.

وعقب إطلاق الدراجة الجديدة، قال جويل أوبريان، مدير عام "ريفليوشنز للإكسسوارات": يمنح التصميم الفريد من نوعه لدراجة "Panigale V4 R" الجديدة المتسابقين تجربة سباق لا مثيل لها، مدعومةً بمجموعة من الإكسسوارات والمعدات المصممة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المبتكرة، لتوفير أحدث الطرازات من الدراجات النارية التي تتجاوز توقعات العملاء، انسجاماً مع تركيز وكلاء العلامة التجارية على زيادة رضا العملاء وتوفير ضمانات خدمات ما بعد البيع.

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وأضاف: "نسعى دائما إلى إطلاق أحدث الطرازات وأكثرها شعبية لتلبية احتياجات عشاق العلامة الإيطالية الفاخرة، وسيعمل هذا الإصدار الأخير على ترسيخ مكانتنا الريادية في سوق الدراجات النارية، وتعزيز هذه الرياضة في دولة الإمارات".

ويضع الطراز "Panigale V4 R" الجديد المستمد تصميمه من طرازات "Panigale V4" لعام 2019، نموذجاً جديداً في إنتاج الدراجات النارية بتصميمها الثوري لتحل محل الفئة 1299 الشهيرة من مجموعة دوكاتي.

ويعمل الاختراع المتطور المستمد من البراعة التكنولوجية في تصميم الدراجات النارية على تحسين الأداء والقدرة على تلبية مستويات المهارة المتنوعة لعشاق المغامرات الرياضية والسباقات، لتصبح قادرة على خوض منافسات سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية.

وسجلت "دوكاتي" مؤخراً رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم للدراجات، حيث فازت بـ 11 سباقاً متتالياً في موسم 2019 حتى الآن، محطمةً الرقم القياسي السابق والبالغ 8 انتصارات. حيث احتفلت مؤخراً بتسجيلها 350 فوزاً في بطولة العالم للدراجات النارية، لتعزز بذلك سجل انتصاراتها وتضع بصمة مميزة في عالم السباقات.

وتقدم صالة عرض "دوكاتي" في دولة الإمارات مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للدراجات النارية تشمل، معدات ركوب الدراجات النارية، وقطع الغيار والإكسسورارت، فضلاً عن تقديمها تسهيلات مالية إلى جانب خدمات التأمين من خلال الشركاء الإستراتيجيين. وتضم صالة العرض نخبة من فريق العمل والفنيين المدربين وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتوفير أفضل خدمات البيع وما بعد البيع لعملائها.