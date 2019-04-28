محمد بن سعود يحضر مأدبة أبناء قبيلة الرحبي

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها أبناء قبيلة الرحبي في منطقة الرحبة برأس الخيمة تكريماً لسموه.

كما حضر المأدبة الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ عبدالله بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء البلاد، ورجال الأعمال والمدعوين.

وأعرب أبناء قبيلة الرحبي عن سعادتهم بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة وتشريفه لهم والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة مع أبناء القبائل في مناطق الإمارة، راجين الله العلي القدير أن يديم على سموه دوام الصحة والسعادة.

وقدم عدد من الشعراء خلال المأدبة قصائد وطنية، فيما قدمت فرقة المزيود الحربية بقيادة الشاعر محمد سعيد المزيود الشحي فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة.

وقدم أبناء قبيلة الرحبي هدية إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.