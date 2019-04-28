محمد بن زايد يبحث العلاقات مع قائد القيادة المركزية الأميركية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.

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