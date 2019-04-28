نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة تريم وعبدالله عمران

أبوظبي ( الاتحاد) كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وخالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر أمس الفائزين بجائزة «تريم وعبدالله عمران الصحفية» في مختلف مجالاتها عن دورتها السادسة عشرة لعام 2018.

وفاز بجائزة تريم وعبدالله عمران الصحفية 2018 الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في حقل المقال الصحفي بجريدة الاتحاد عن مقال «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات».

وفي حقل الصحافة الإلكترونية فازت بوابة العين بالجائزة وتسلم الجائزة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية.

وفازت الصحفية مروة حسين من مجلة كل الأسرة بجائزة الحوار الصحفي، وعن فئة التحقيق الصحفي فاز بالجائزة أشرف جمال من صحيفة الإمارات اليوم

وعن فئة التصوير الصحفي فاز المصور الصحفي كمال قاسم من صحيفة «جلف توداي»

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، عن خالص شكره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤكداً أنه يشعر بالفخر لتسلمه الجائزة من معاليه كون معاليه شخصية وطنية مرموقة، بكل ما يمثله من قيم أصيلة ونبيلة ودوره الرصين في النهضة التي يعيشها مجتمع الإمارات، كما أعرب عن شكره للقائمين على جائزة تريم وعبدالله عمران، مؤكداً دورها المهم في إثراء الحياة الثقافية بالإمارات.

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