وزير التسامح: الإمارات تشارك نهضتها مع عمالها

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالمشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع ومؤسساته وأفراده وطلاب الجامعات والمدارس والأسر المواطنة والمقيمة والهيئات الاتحادية والمحلية في احتفالات وزارة التسامح بفئة العمال التي أقيمت أمس الأول بمناسبة اليوم العالمي للعمال تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا».

وقال معاليه : إن هذه المشاركة تمثل التعايش الإماراتي في أسمى معانيه، وتؤكد قوة ومتانة التلاحم المجتمعي، وتبرز التسامح والتواصل والتعاون التي تعلمناها جميعاً من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأعلن معاليه بهذه المناسبة عن إطلاق عدة مبادرات من بينها «المستشفى المتحرك» الذي سيجوب كافة القرى العمالية لتقديم خدماته بداية من اليوم وعلى مدار العام وتتوافر به كافة المقومات اللازمة لرعاية العمال صحياً، إضافة إلى إطلاق فعاليات الموسم الثاني من بطولة التسامح في الكريكيت لكافة العمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق البطولة الأولى للعبة «كبادي».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في الحفل الذي نظمته أمس وزارة التسامح بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء ضم وزارات وجهات محلية، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال في المدينة العمالية بمنطقة السعديات في أبوظبي، وشهد العديد من الفقرات التوعوية في المجالات الأمنية والمجتمعية والصحية، إضافة إلى العروض الفنية والمسرحية والمسابقات والجوائز الفورية، وتوزيع آلاف الهدايا على المشاركين.

حضر الحفل معالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، وعدد من القيادات العمالية والأمنية والثقافية، وما يزيد على 5 آلاف من العمال.

وقال معاليه في الكلمة التي وجهها إلى العمال: إن الإمارات تقدر غالياً مساهماتكم في التنمية الشاملة التي تعيشها وفي نهضتها التي أصبحت مثالاً عالمياً بارزاً، حيث شيدت الإمارات بالخبرات الكبيرة والعمل الجاد الذي قدمتموه أنتم وإخوانكم وأصدقاؤكم، وفي اليوم العالمي للعمال نشكركم على عملكم المخلص.

وأكد معاليه أن الإمارات تشارك تاريخها ونهضتها مع عمالها جميعاً، فمنذ ميلاد وطننا الغالي على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي جعل من الإمارات دولة ترحب بالموهوبين والمثابرين والطموحين للعيش والعمل برعاية ودعم قيادتها.

وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي العمال في الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للعمال.