نهيان بن مبارك وهيثم بن صقر يعزيان في وفاة عبيد سالم الزعابي

الشارقة (وام) قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم بمنطقة كلباء، واجب العزاء في وفاة عبيد سالم حسن الزعابي، والد محمد عبيد سالم الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك بمجلس ضاحية الرحمانية بالشارقة.

كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

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