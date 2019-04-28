أحمد خليفة السويدي ومحمد بن حميد القاسمي يعزيان في وفاة ناصر لوتاه

دبي (وام) قدم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة واجب العزاء في وفاة ناصر محمد محمد لوتاه، وذلك إلى أبنائه بمجلس العزاء بمدينة لوتاه بدبي. وأعرب معالي أحمد خليفة السويدي والشيخ محمد بن حميد عن خالص عزائهما ومواساتهما إلى آل الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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