دبي تؤكد الجاهزية للتعامل مع الكوارث البحرية

أمنه الكتبي (دبي )

أكدت بلدية دبي أن الأسطول البحري لإدارة النفايات تم تجهيزه وتهيئته ليكون مستعداً ومهيأ لمختلف الكوارث البحرية، حيث تضم الإدارة مجموعة متنوعة من المركبات البحرية التي تعمل بنظام هيدروليكي آلي مما يضمن كفاءة عالية في النظافة، ويقلل من التدخل البشري، بحسب المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير الإدارة، موضحاً أنه تم انتشال 1269 طناً من النفايات البحرية في القنوات المائية في خور دبي، وقناة مرفأ ديرة، وقطاع منطقة الجداف وقناة دبي المائية، وقناة الخليج التجاري.

وقال سيفائي إن الإدارة تلقت 8930 طلب خدمة نقل وتجميع المخلفات الحجمية العام الماضي، مشيراً إلى أن خدمة تجميع وإزالة المخلفات الحجمية تتسم بهوية خاصة من حيث الشكل والأداء، حيث يتحدث أعضاء فريق العمل بلغات مختلفة بما يسهل التواصل مع المتعاملين.

وبين سيفائي أن إدارة النفايات تبحث عن حلول للاستفادة من بقايا الأثاث المنزلي بهدف الاستخدام الأمثل والتخلص منها بطريقة مفيدة، موضحاً أن بعض الحلول عرضت لاستخدامها في مصانع الإسمنت كوقود أو الاستفادة من الأخشاب في مصانع الأثاث.

وأوضح أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة تعرض في مزادات ويتم بيعها والاستفادة من قطع الغيار، موضحاً أن الإدارة شهدت إقبالاً كبيراً على طلبات خدمة نقل المخلفات الحجمية، والتي تقدمها الدائرة إلى المتعاملين الراغبين في التخلص من مخلفاتهم المستعملة ذات الحجم الكبير.

وأعلن عن تشغيل مشروع النظام الذكي لجمع ونقل النفايات، الذي يعد أحدث الأنظمة التي أثبتت كفاءتها وفاعليتها في مجال جمع وتخزين ونقل النفايات، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، موضحاً أنه تم تطبيق النظام في منطقة الطوار الثالثة و تم توزيع 168 حاوية.

وقال: يمكن للمركبات الجديدة حمل وتفريغ الحاويات من كلا جانبي الطريق في نفس الوقت، وحمل وتفريغ الحاويات الموجودة فوق أو تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى 50 حاوية متخصصة بنظام غسيل متطور وذاتي داخل المركبة، حيث يتم حمل الحاوية وإنزالها في فرشاة كبيرة ومياه مزودة بمعقمات ومطهرات وتتم هذه العمليات بالكامل من قبل سائق الحافلة بشكل آلي يتحكم بها من الداخل.