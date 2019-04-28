«صحة»: تخريج 70 مواطناً «طبيب إقامة»

أبوظبي(الاتحاد)

احتفلت شركة «صحة» في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بتخريج 112 طبيباً منهم 70 طبيباً مواطناً من برنامج أطباء الإقامة والذي تصل مدته إلى أربع سنوات لأغلب التخصصات، ما عدا الجراحة التي تمتد إلى خمس سنوات، وقد أمضوا البرنامج في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفيات المفرق، والكورنيش في أبوظبي، وتوام، والعين، وفي العيادات العلاجية الخارجية، وقد تدربوا في مختلف التخصصات الطبية والتي وصلت إلى 11 تخصصاً منها: القلب، والعيون، والكلى، والطب النفسي، والأشعة، وغيرها.

أكد الدكتور جاريث جوديير - الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن الاستثمار في العنصر البشري والكادر الطبي والفني يمثل أهمية كبيرة لدى الشركة، ويعكس دعم القيادة الرشيدة للاستثمار في الإنسان، وفي تمكين أبناء الإمارات لخدمة القطاع الصحي.

وقال إن الموارد البشرية تلعب دوراً حيوياً في نمو وتطوير القطاع الصحي، باعتبارها العمود الفقري له، وإن مستشفيات «صحة» مؤهلة بشكل كبير لتوفير الجانب العملي للأطباء، بالإضافة لوجود كوادر طبية عالية الكفاءة من مختلف دول العالم، مما يسهم في تقديم خدمات علاجية عالية الجودة.

وأضاف أن برامج شركة «صحة» حاصلة على الاعتماد التخصصي المتقدم من مجلس الاعتماد الأميركي لبرامج التخصصات الطبية العالمي، بالإضافة لاعتماد برنامجين في طب الأطفال حديثي الولادة، والخدّج من المجلس لتكون «صحة» الأولى عالمياً التي تحقق هذا الاعتماد.

من جانبه، أكد الدكتور علي العبيدلي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرص «صحة» على توفير أعلى مستويات الجودة في التعليم الطبي لرفد القطاع الصحي في الإمارات بكوادر طبية متميزة، إذ تعد برامج صحة التدريبية للأطباء المبادرة الأكبر لتوطين القطاع الصحي بما يخدم مجتمع دولة الإمارات.