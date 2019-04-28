الامارات | العقاقير المخدرة تودي بحياة 45 شخصاً في 3 سنوات بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن العقاقير المخدرة تودي بحياة 45 شخصاً في 3 سنوات بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، العميد سعيد السويدي، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وقعت 45 حالة وفاة ناجمة عن الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة في الدولة، مشيراً إلى أن إجمالي ما ضُبط من هذه العقاقير خلال العامين الماضيين بلغ 57 ألفاً و222 كيلوغراماً.

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم»، إن معدل الوفيات الناتجة عن العقاقير المخدرة في اتجاه منخفض، حيث بلغت 27 حالة وفاة في 2016، ثم انخفضت إلى 13 حالة وفاة في 2017، تلاها انخفاض كبير في 2018، حيث بلغت خمس حالات وفاة فقط، لافتاً إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال المكافحة والتكامل المؤسسي مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومختلف الهيئات الصحية في الدولة، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق ذلك الانخفاض.

وأكد على تشديد عمليات الضبط والملاحقة على عمليات تهريب الأدوية المخدرة إلى الدولة، وهي ما تعرف عالمياً بعقاقير الوصفات الطبية، خصوصاً أنها أصبحت تشكل تهديداً صحياً وأمنياً في معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا.

وأوضح أن «عصابات وشبكات إنتاج المخدرات باتت تخلط تلك الأدوية بمواد مخدرة أخرى كالهيروين والكوكايين والاكستازي، ما يضاعف من خطورتها على الصحة العامة»، مشيراً إلى أن «التقرير العالمي للمخدرات لعام 2018 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أشار إلى أن 87٪ من إجمالي الضبطيات العالمية لتلك الأدوية كان في إفريقيا مع وجود دلائل ترجح بأن معظم تلك الكميات تم تصنيعها في مختبرات سرية في آسيا».

وفي ما يتعلق بالوضع الراهن للاستعمال غير المشروع لعقاقير الوصفات الطبية في الإمارات أشار السويدي إلى أن «أجهزة مكافحة المخدرات بالتعاون من الهيئات والدوائر الجمركية نجحت في ضبط 52809 كيلوغرامات من تلك الأدوية المخدرة في 2017، وفي 2018 تمكنت من ضبط 4413 كغم منها، وكان معظم تلك المواد قادم من دول آسيوية ومتجه إلى دول أخرى على نحو مخالف للقانون، فتم إحباطها في الدولة لضمان حماية المجتمع الدولي من استغلالها للأغراض غير الطبية».

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وذكر السويدي أن «نسبة تورط المتهمين في تعاطي وحيازة الأدوية المخدرة من إجمالي المتهمين انخفضت، حيث كانت تشكل 36.1٪ في عام 2016 بينما شكلت في عام 2018 ما نسبته 26.9٪ من إجمالي المتهمين المضبوطين في الدولة».

وأكد السويدي، أن وزارة الداخلية عازمة بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تعزيز نجاحاتها وتعاونها وتنسيقها العابر للدول والقارات في مجال مكافحة المخدرات، وشل عمل العصابات الإجرامية أينما تواجدت.

منصة إلكترونية تراقب الأدوية المخدرة

كشف مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، العميد سعيد السويدي، أن وزارة الداخلية أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي منصة إلكترونية موحدة لحوكمة عملية وصف وصرف العقاقير الطبية المخدرة، وضمان استخدامها للأغراض الطبية، والحد من إساءة استعمالها، وقال «تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في الدولة وفي المنطقة، والتي حققت التكامل المؤسسي بين جميع مزودي الخدمات الطبية في الدولة، بما فيها الصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص».

عصابات وشبكات إنتاج المخدرات تخلط أدوية بمواد مخدرة كالهيروين والكوكايين.