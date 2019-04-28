الامارات | بحث آليات تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بحث آليات تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت مؤسسة دبي للمستقبل اجتماعاً مع المديرين ورؤساء الكليات وممثلي الجامعات الوطنية والدولية في دولة الإمارات، في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز الشراكة مع القطاع الأكاديمي لتنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، التي تجسد إحدى ركائز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل دبي.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتحقيق مخرجات البند السادس من «وثيقة الـ50»، لتحويل الجامعات الوطنية والدولية في دبي إلى مناطق حرة، تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، إلى أهمية مشاركة الجامعات الوطنية والدولية في بناء اقتصاد المستقبل، الذي يركز على شريحة الشباب وطلبة الجامعات ليصبحوا رواد أعمال وقادة الغد، كونها البيئة الأمثل لتطوير المواهب الشابة، وتهيئتهم لقيادة المستقبل والإسهام في تطوير القطاعات المستقبلية.

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وناقش المشاركون مختلف الجوانب المتعلقة بتشجيع طلبة الجامعات وتنمية مواهبهم وقدراتهم، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات وشركات وأعمال تجارية، تسهم في الاقتصاد المستقبلي لمدينة دبي وتعزز مكانتها العالمية.

وأكدوا أن استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة تشكل منظومة شاملة تقدم حلولاً فعالة، تسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الأعمال، وتعزز من الفرص المتاحة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية.

وتتولى مؤسسة دبي للمستقبل مسؤولية تطبيق استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وستشرف على متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات والأفكار التي يتم إطلاقها ضمن إطار الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخطط التنفيذية ودراسة المقترحات، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في دبي ومختلف أنحاء العالم، للإشراف على انطلاق ودعم الشركات الناشئة من الجامعات.

كما تعمل المؤسسة على تقييم مراحل الإنجاز وإعداد تقارير شهرية ودورية لاستعراض التحديات الحالية والمستقبلة وإيجاد حلول فعالة ومناسبة لها.