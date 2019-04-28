الامارات | «إقامة دبي»: 15.3 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي»: 15.3 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من جميع منافذ إمارة دبي، في الربع الأول من 2019، بلغ 15 مليوناً و350 ألف مسافر، وفق المدير العام للإدارة، اللواء محمد أحمد المري، الذي أشار إلى أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين من المنافذ الجوية بلغ 13 مليوناً و598 ألفاً و749 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين من المنافذ البرية مليوناً و371 ألفاً 251 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 380 ألف مسافر.

وذكر المري أن عدد مستخدمي البوابات الذكية المنتشرة في صالات القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي، البالغ عددها 122، وصل إلى نحو مليون و940 ألفاً و660 مسافراً خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أسهم في زيادة انسيابية حركة المسافرين وتخفيف الازدحام خلال فترة عطلة الربيع 2019.

وقال المري إن نتائج الربع الأول من العام الجاري تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين، وحالة التطور في تقديم الخدمات التي تشهدها «إقامة دبي» ضمن التطورات الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات، حيث تلعب الإدارة دوراً محورياً مهماً بتعزيز صورة مدينة دبي من خلال الارتقاء الدائم بنوعية تقديم الخدمات التي توفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر منافذ دبي رحلة ذات تجربة فريدة ومميزة.

وأضاف أن الإدارة حققت إنجازات ملموسة على صعيد سعادة المتعاملين، من خلال العمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بأن تكون جميع منافذ دبي الواجهة الحضارية التي تعكس روح أصالة المواطنة الصالحة، والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات.