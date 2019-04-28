الامارات | 4خطوات لحصول المواطن على عمل خلال «الأيام المفتوحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4خطوات لحصول المواطن على عمل خلال «الأيام المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع خطوات، لحصول المواطن على فرصة عمل في «الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر»، التي تنظمها الوزارة على مستوى الدولة على مدار العام، لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، خلال حديث مباشر مع قراء «الإمارات اليوم»، أخيراً، على حساب الصحيفة على «تويتر»، أن الباحث عن عمل يستطيع الحصول على وظيفة من خلال قنوات عدة، تبدأ من التوجه إلى قسم الإرشاد المهني في الوزارة، للتعرف إلى سوق العمل والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، وكيف يختار الشخص الوظيفة المناسبة لمؤهلاته، إذ إن بعض المواطنين الباحثين عن عمل حاصلون على «الثانوية العامة»، ومع ذلك يصرون على شغل وظائف عليا، مثل مدير في إحدى جهات التوظيف، أو يريد شغل وظيفة تتطلب الحصول على مؤهل جامعي، لافتاً إلى أن الوزارة توفر الإرشاد المهني، في جميع مراكز توطين على مستوى الدولة.

وأضاف أن الخطوة الثانية هي أن يتابع الباحث عن عمل حسابات الوزارة على «إنستغرام» و«فيس بوك» و«تويتر»، حتى يتعرف إلى الوظائف الشاغرة المتوافرة، ومواعيد أيام التوظيف المفتوحة، وفي الخطوة الثالثة إذا أجرى المواطن مقابلات للتوظيف، وتم رفضه من قبل ثلاث شركات، فعليه التسجيل في بوابة التوطين، بشرط أن تكون لديه خلاصة قيد وهوية إماراتية، وستتكفل الوزارة بتدريبه في جهات لديها شراكة معها، منها كليات التقنية العليا، وتؤهله لسوق العمل، والخطوة الرابعة إذا حصل المواطن الباحث عن عمل على «عرض عمل» من إحدى الجهات ووقع عليه الاختيار، فلابد أن يلتزم به ولا يتركه، حتى لا يفوت فرصة هذه الوظيفة على نفسه وعلى غيره من المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن جهة العمل تتضرر بذلك، لأنه يتسبب في تعطيل شاغر لديها.

وذكر أن الوزارة استهدفت توفير 1000 وظيفة، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت خمس فعاليات لـ«الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر» في هذه المنطقة، منذ ديسمبر 2018 حتى الآن، وشهدت طرح أكثر من 1000 وظيفة خلالها، وتنوعت مجالات العمل في الجهات المشاركة بهذه الفعاليات، منها شركات بترول وإلكترونيات واتصالات، وغيرها.

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ولفت إلى أنه بإمكان الباحث عن عمل التعرف إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص، عبر الموقع الإلكتروني للتوطين، الذي حُدد فيه الشاغر والمؤهل المطلوب والمسمى الوظيفي، وبذلك يستطيع اختيار ما يناسب إمكاناته العلمية وطموحاته، مضيفاً: «وظفنا أكثر من 11 ألف مواطن، خلال عام 2018».

وقال النعيمي إن «بعض المواطنين الباحثين عن عمل يطلبون وظائف غير متاحة في حينها، ولا تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية، من بين هذه الحالات مواطنة طلبت وظيفة في الموارد البشرية، على الرغم من أن الوظيفة غير مطروحة، وفي الوقت نفسه المواطنة متخصصة في (التسويق)»، موضحاً أن رفض الوظيفة له شقان: أحدهما يرجع لصاحب العمل الذي يرى أن المتقدم للوظيفة لدى شركته تنقصه بعض المهارات الإضافية كاللغة وغيرها، والثاني يكون رفض الوظيفة من الباحث عن عمل، لأسباب مختلفة منها أوقات الدوام، خصوصاً الفتيات، أو طبيعة العمل، أو بسبب الراتب أو ساعات العمل.

وأفاد بأن الوزارة وضعت تشريعات عدة، لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وتوفير الأمن الوظيفي لهم، أبرزها أن الوزارة تلزم جهات العمل الخاصة بأن تبرم عقد عمل رسمياً موحداً، إضافة إلى إلزام الشركات وجهات العمل في القطاع الخاص بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديها في صندوق المعاشات، حتى يضمنوا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذا أنهيت خدماتهم، وليضمنوا تقاضي رواتب معاش، إذا استمروا في العمل بالشركة حتى بلوغهم سن التقاعد، وفي هذا الأمر يتساوى المواطن العامل في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع الحكومي.

إنهاء الخدمات

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، إن إنهاء الخدمات ليس مقصوراً على القطاع الخاص فقط، إذ تقع حالات منه في القطاع الحكومي، إذا لم يكن الموظف على قدر المسؤولية المكلف بها، لافتاً إلى أن الوزارة لديها أنظمة وضوابط، للتأكد من أن إنهاء خدمات المواطن من إحدى جهات العمل بالقطاع الخاص، كان لسبب مشروع ومسموح به، وإن لم يكن الأمر كذلك ترتب على الشركات عقوبات وغرامات لمخالفتها القوانين.